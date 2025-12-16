En Hidalgo también quieren "Ley Gobernadora"

Desde Morena se abrió el debate legislativo en Hidalgo para que la siguiente elección a la gubernatura, en 2028, esté reservada exclusivamente para mujeres, luego de que la diputada local del partido Morena, Hilda Miranda Miranda, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado.

La propuesta plantea modificar el segundo párrafo del artículo 62 constitucional para establecer que, cuando la titularidad del Poder Ejecutivo sea ocupada por un hombre, la elección inmediata siguiente deba destinarse únicamente a candidaturas femeninas, en atención al principio de paridad de género y alternancia.

En su exposición, la legisladora argumentó que en la historia política de Hidalgo no ha existido alternancia de género en la gubernatura, lo que —señaló— evidencia un rezago en el acceso de las mujeres a los principales espacios de toma de decisiones. Por ello, propuso que el proceso electoral de 2028 sea reservado para mujeres.

El planteamiento se da en un contexto en el que dirigentes y legisladores de Morena han expresado públicamente su respaldo a una gubernatura femenina. La senadora Simey Olvera Bautista y el presidente estatal del partido, Marco Rico Mercado, se han pronunciado a favor de que Hidalgo tenga por primera vez una mujer al frente del Ejecutivo estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como antecedente, en San Luis Potosí el Congreso local aprobó recientemente la reforma conocida como la "Ley Gobernadora", que estableció que la candidatura a la gubernatura en el próximo proceso electoral será exclusivamente para mujeres, al no haberse registrado alternancia de género en el cargo.

La iniciativa presentada en Hidalgo deberá ser turnada a comisiones legislativas y posteriormente discutida en el pleno del Congreso local. Hasta el momento, no se ha informado cuántos legisladores respaldan formalmente la propuesta ni una fecha para su votación.