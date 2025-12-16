logo pulso
SLP

Acuerdan inicio de rehabilitación de Avenida CFE

Por Martín Rodríguez

Diciembre 16, 2025 10:11 a.m.
A
La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) y las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Económico de la alcaldía de la capital acordaron el inicio de tareas de mantenimiento profundo a los pavimentos de la avenida Comisión Federal de Electricidad y sus cruces con diferentes vialidades, al inicio de 2026.

Se trata de cruceros que en algunos casos presentan muy alto grado de destrucción y que serán intervenidos en puntos específicos a través de bacheo profundo si así se requiere, y tareas para tapar los agujeros de las avenidas. 

El presidente de la UUZI, Mario González Martínez, el consejero Salvador Uribe Consejero, la directora Denisse Soriano Sahagún y el coordinador de infraestructura Francisco Venegas, mostraron los puntos más dañados y el estado que guarda la avenida en algunos tramos donde pudiera volverse intransitable.

El diagnóstico fue recibido por el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza y la titular de la dirección de Desarrollo Económico, Korina Toro Reyna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los funcionarios municipales plantearon acciones concretas para cada área, que van desde mantenimiento hasta reconstrucción de pavimentos, como respuesta al anuncio del alcalde Enrique Galindo Ceballos en octubre pasado.

Personal de Obras Públicas elaboró el diagnóstico de las áreas afectadas y ya terminó la forma de intervenir, por medio de un cronograma planeado para el inicio de 2026.

LEA TAMBIÉN

Baches hacen intransitable la avenida CFE

Urge darle mantenimiento, dicen usuarios de la Z. Industrial

