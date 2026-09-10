Enfrenta INE crisis rumbo a la elección

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Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una doble crisis en vísperas del arranque del Proceso Electoral 2026-2027: la secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia por motivos de salud, hecho que se suma al desacuerdo de varios consejeros electorales por los cambios en la organización de la elección que aprobó el grupo cercano a la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei.

Claudia Arlett Espino señaló que deja la Secretaría Ejecutiva del Instituto por la carga de trabajo y dedicación que representa el proceso electoral en puerta y por motivos de salud que ni ella ni el INE han revelado.

En sustitución de Espino, Taddei designó como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva a Roberto Carlos Félix López, antes director ejecutivo de Organización Electoral.

El INE aseguró que, previamente a su designación analizó a detalle la trayectoria profesional y académica de Félix López, por lo que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo.

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Otro frente abierto en el INE en medio del inicio del proceso electoral fue la aprobación que la mayoría de los consejeros hizo de los lineamientos de operación de los procesos durante las elecciones. Estos cambios, han señalado otros consejeros y representantes de partido, ponen en riesgo las garantías de una elección limpia.

Por ejemplo, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey se han posicionado en contra de varias de las disposiciones que la mayoría del Consejo General del INE avaló la semana pasada para llevar a cabo el proceso electoral, y acusan que las mismas ponen en riesgo la certeza de la elección.

Una de esas medidas es la eliminación del marcaje o del doblez en las boletas electorales. Comúnmente, la ranura de cada urna donde se colocan las boletas deja una huella al doblarla e introducirla, un doblez visible. Pero al avalar que la ranura en las urnas sea más amplia ese doblez desaparecerá y no será posible verificar qué boleta sí fue introducida en las urnas y cuál fue puesta después en la práctica del delito electoral que se conoce como "urna embarazada".

Otra medida que el INE eliminó el jueves pasado es que los observadores electorales y los capacitadores asistente electorales (CAE) comprueben que no son servidores públicos: ahora bastará con una carta de "buenas voluntad" que entregue cada partido y cada observador. Así no se sabrá si fungen como servidores de la nación y si se pretende comprar el voto.