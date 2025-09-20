Entérate | El clima para las cuatro zonas de SLP

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que para este sábado 20 de septiembre continuarán las lluvias fuertes en estados como Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua.

Asimismo, se prevé intervalos de chubascos en Baja California Sur y Baja California.

En tanto, un canal de baja presión en el occidente propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz; puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato; Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.

Por otra parte, el ingreso de aire húmedo generará lluvias puntuales intensas en el sur de Tabasco; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.



Clima Valle de México

Para el Valle de México se espera un cielo medio nublado durante el transcurso del día, pero durante la tarde se percibirá un ambiente cálido y con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

Las cuales podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento e incremento de los ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos y visibilidad reducida, además de lluvias con intervalos de chubascos en Ciudad de México.

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí