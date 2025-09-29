logo pulso
Entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar iniciará en octubre

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 11:46 a.m.
A
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 7 de octubre al 7 de noviembre se entregarán las Tarjetas Bienestar a las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto al programa Pensión Mujeres Bienestar.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel Reyes detalló que a las beneficiarias se les enviará un SMS con el día, la hora y el lugar en el que deberán recoger su tarjeta.

La funcionaria destacó que con la entrega de casi 2 millones de tarjetas se cumple la promesa hecha a las mujeres que fueron incorporadas recientemente al programa.

Además, indicó que al término del pago del bimestre septiembre-octubre, más de 16 millones 400 mil personasrecibieron apoyo económico y se destinó una inversión de 92 mil 358 millones de pesos.

