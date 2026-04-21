"Es seguro estar en México": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 21 (EL UNIVERSAL).- A pesar de unen la zona arqueológica de

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que dejó como saldoy 13 personas heridas, la presidentaexpresó que esen México, pues en el primer bimestre del año se ha registrado la visita de 16 millones de turistas."Esen México tanto que llegaron de enero a febrero 16 millones de personas, visitantes extranjeros, 16 millones. Entonces, el episodio de ayer es un episodio que no había ocurrido en México. ¿Cuál es nuestra obligación como gobierno? pues tomar medidas pertinentes", expresó.Durante lade este martes 21 de abril, la Mandataria federal expresó que la agresión registrada ayer es una situación que no se había presentado previamente, por lo que las autoridades ya trabajan en laspara determinar qué motivó al agresor a cometer este hecho.Sobre laemitida por la, la cual pedía contactar a autoridades de ese país en caso de encontrarse cerca del lugar del ataque, la Jefa del Ejecutivo señaló que tienen sus propiospara emitir estos llamados.Respecto a la Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en junio, la mandataria indicó que existen todas lasdurante los partidos en, Jalisco y Nuevo León. Explicó que tras la muerte registrada en el partido inaugural del Estadio Banorte, se fortalecende respuesta."Se encontró que, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en entrar al estadio. Entonces está la FIFA, su representación nacional, hay una representación que viene directamente del presidente (Gianni) Infantino de la FIFA, elde Gobierno y nuestro equipo para garantizar la seguridad", dijo.