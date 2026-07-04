Esconde CNDH encuesta sobre su desempeño

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Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difunde en campañas institucionales que 71% de la ciudadanía considera que protege los derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora no hace públicos los resultados completos de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2025 ni la metodología correspondiente, lo que impide conocer el sustento técnico de ese resultado y compararlo con ejercicios previos, entre ellos el de 2024, cuando cuatro de cada 10 personas evaluaron favorablemente su desempeño.

El porcentaje de 71% es utilizado por la CNDH en spots de radio, televisión y plataformas digitales. No obstante, el estudio completo y el documento metodológico no se encuentran disponibles para consulta pública.

En su Informe de Actividades 2025, la propia CNDH señala que el levantamiento de la Encuesta Nacional de Opinión Pública en vivienda se realiza durante el segundo semestre del año, sin que el documento íntegro haya sido publicado. La encuesta correspondiente a 2024 sí fue difundida por la institución junto con información metodológica.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la visibilidad y el contacto ciudadano con la CNDH permanecen limitados. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 reporta que apenas una minoría de la población adulta ha tenido contacto o referencia reciente del organismo, pese a que se trata de la principal institución pública encargada de la defensa de los derechos humanos en el país.

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Javier Martín Reyes, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que la legitimidad de los organismos autónomos depende no sólo de los resultados que reportan, sino también de la transparencia con la que presentan los estudios que los respaldan.