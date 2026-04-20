EU restringe a familiares y socios ligados al Cártel de Sinaloa

El Departamento estadounidense de Estado asestó este lunes un nuevo golpe al Cártel de Sinaloa, al anunciar restricción de visas para 75 familiares o socios ligados al Cártel de Sinaloa.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que "el presidente [Donald] Trump está utilizando todo el poder de Estados Unidos para erradicar los cárteles narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio".

Por ello, añadió, se están "tomando medidas para imponer restricciones de visado a 75 personas que son familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, sancionadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, ´Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas´".

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Detalles confirmados

El comunicado señala que las medidas "subrayan el compromiso de la administración Trump de proteger al pueblo estadounidense del Cártel de Sinaloa, designado como Organización Terrorista Extranjera".

Denuncia que "el Cártel de Sinaloa trafica con fentanilo ilícito, que el presidente designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses".

Según el comunicado, la restricción de visas a narcos, familiares, allegados personales y socios comerciales "no solo impedirá su entrada en nuestro país, sino que también servirá como medida disuasoria para que no continúen con sus actividades ilícitas".