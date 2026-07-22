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EU tiene muchísimo trabajo: Sheinbaum

Por El Universal

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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EU tiene muchísimo trabajo: Sheinbaum
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      CIUDAD DE MÉXICO.- "Tienen muchísimo trabajo por hacer en Estados Unidos", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a las declaraciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), luego de que la agencia advirtió que la sentencia de cadena perpetua impuesta a Ismael "El Mayo" Zambada es apenas el inicio de una estrategia para perseguir no sólo a los líderes del narcotráfico, sino también a "cada funcionario corrupto" que colabore con las organizaciones criminales.

      Sostuvo que las autoridades estadounidenses también deben asumir su responsabilidad en el combate al crimen organizado y aseguró que la DEA tiene "muchísimo" trabajo pendiente dentro de su propio territorio.

      "También ellos que expliquen, por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos, de la DEA. ¿Qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos", declaró Sheinbaum Pardo, insistió en que el gobierno de México mantiene la coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero subrayó que la colaboración debe ser recíproca y respetar las responsabilidades de cada país.

      "Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país, y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a Estados Unidos hasta por razones humanitarias. También pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México y cada quien debe hacer su trabajo. Ellos tienen mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, muchísimo, muchísimo", afirmó.

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      Las declaraciones de la Presidenta se producen un día después de que la DEA celebró la condena de cadena perpetua contra Zambada García y advirtió que continuarán las investigaciones contra quienes hayan brindado apoyo o protección a los cárteles del narcotráfico.

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