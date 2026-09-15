Exige España aclarar crimen de estudiante

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Cuernavaca, Mor.- El gobierno de España reclamó este lunes justicia para Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio asesinada el sábado en Cuautla, al tiempo que la fiscalía de Morelos informó que no descarta ninguna línea de investigación.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, expresó sus condolencias a la familia de la estudiante y señaló el compromiso de su país para esclarecer el caso.

"El consulado general [de España] y la embajada están plenamente movilizados para poder atender a los familiares y para esclarecer hasta el final las consecuencias de lo que ha ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia", declaró a medios.

El sábado, Claudia Tacoronte fue atacada por un hombre con un arma blanca en Cuautla, Morelos; ella alcanzó a llegar a la Casa de la Cultura, donde falleció.

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La joven, originaria de Salamanca, España, tenía 21 años y llegó a Morelos en agosto como parte de un intercambio entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Era estudiante de Educación infantil.

La gobernadora Margarita González Saravia sostuvo que "mi administración tiene toda la disposición y compromiso de hacer justicia y esclarecer el feminicidio de la estudiante".

La gobernadora encabezó una reunión con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, en la que también participaron los cónsules adjuntos, María Prada González y Miguel Ángel García Aldea, así como el fiscal general de Morelos, Fernando Blumemkron Escobar, el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier García, y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.

Al término de la reunión, el fiscal informó que no se descarta ninguna línea de investigación en el asesinato, incluido un posible asalto o la hipótesis de que la joven haya sido agredida por su pareja.

Señaló que la Fiscalía trabaja para esclarecer el crimen y dar con el responsable, por lo que solicitaron grabaciones de cámaras de videovigilancia de la zona, incluidas las de particulares, además de información que pueda aportar el Patronato de la Casa de la Cultura de Cuautla.

El cónsul general de España en México afirmó que hay una colaboración admirable de las autoridades morelenses y "esperemos que las cosas vayan caminando".

En tanto, la Universidad de Granada (UGR) anunció que suspendió la movilidad de sus estudiantes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.