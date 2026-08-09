"Experto: Gobierno sí se extralimita"

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Ciudad de México.- Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no deben ser motivo de preocupación de los medios de comunicación porque no implican censura, aunque sí se extralimitan al conferirle a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) atribuciones que no están contenidas en la ley, advierte Raúl Trejo Delarbre, periodista, académico y experto en medios de comunicación.

"Estos lineamientos no pueden, no deben contener algo que no indica la ley. En esa ley, en ningún lado, hay señalamiento acerca de las noticias falsas ni descontextualizadas. Se dice que los radioescuchas y televidentes tienen derecho a información profesional veraz, pero no dice ´habrá una autoridad que revisará la falsedad o verosimilitud de las noticias´. Y, sin embargo, esto se incorpora y es un aspecto, el primero que le quiero señalar, que me parece indebido que esté", afirma durante una entrevista con El Universal.

Explica que las consecuencias de que hubiera noticias falsas en un medio de comunicación no serían revisables por la autoridad, porque estos lineamientos no establecen procedimientos.

"¿Y qué pasa si un medio lo difunde? Pues no pasa nada, porque aquí mismo no hay reglas para que se averigüe la falsedad o no de la noticia. Pero es un exceso de este documento que incorpore el concepto información falsa", dice.

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En charla en la amplia biblioteca de su domicilio del sur de la Ciudad de México, el experto subraya que, a su juicio, los lineamientos también se extralimitan porque incorporan la supervisión de la autoridad en las decisiones que tomen los defensores de las audiencias.