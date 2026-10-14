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Explosión deja una persona herida en gasera de Coacalco

Se registró en un inmueble de la estación La Guadalupana

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Explosión deja una persona herida en gasera de Coacalco
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      COACALCO, Méx.- Una explosión en una gasera de la colonia Lomas de Coacalco dejó como saldo una persona con quemaduras leves en una mano, trece personas con crisis nerviosas, once perros lesionados, así como siete casas y dos vehículos particulares con daños.

      Los hechos se registraron alrededor de las 8:30 de la mañana en un inmueble de la estación de gas carburante La Guadalupana, ubicada en la calle Jalatlaco, donde vecinos vieron brotar gas y después se formó una llamarada que provocó que corrieran para salvaguardarse.

      "Cuando vimos que comenzó a salir fuego fue cuando corrimos y después se escuchó un estallido, fue un golpazo. Fue horrible, sentí mucho miedo porque nunca imaginamos que algo así pasaría. Todos corrían y las caras de todos eran de angustia porque fue muy fuerte cómo tronó", declaró Alejandra, vecina del lugar.

      Lucio, vecino de la zona, señaló que la gasera se instaló hace unos cinco años a pesar de existir casas en los alrededores. "Deberían de quitarla, es un peligro para todos los que vivimos aquí; esto nunca nos había pasado y si la dejan nos puede pasar otra vez", expresó.

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      Alí Morales, titular de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Coacalco, informó que para mitigar riesgos fueron evacuadas alrededor de 200 personas de casas aledañas.

      Aseguró que la gasera cuenta con los permisos municipales para operar y "es una de las gaseras mejor acondicionadas, no tenían mayor problema, pero no están exentos de algún tema".

      El funcionario municipal mencionó que la acumulación de gas pudo deberse a alguna fuga en válvulas, pero la fiscalía mexiquense realizará la indagatoria.

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