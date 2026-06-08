Familias crean álbum de desaparecidos

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Guadalajara, Jal.- Familiares de personas desaparecidas en Jalisco convirtieron las fichas de búsqueda en tarjetas similares a las del álbum de jugadores del Mundial 2026 para visibilizar los más de 130,000 casos de desaparición forzada en México a días del inicio del torneo.

A lo largo de la semana, pegaron las fichas alrededor del FIFA Fan Festival y otros lugares turísticos de Guadalajara, capital del estado, con el objetivo de hacer visible la crisis de desapariciones que vive el país entre los turistas que visitarán la ciudad.

"Es para conectar con todos los fans del fútbol y dar un mensaje de que no está mal el Mundial, no está mal festejar. Lo que está mal es dejar de nombrar a quien hace falta y dejar de buscar", dijo a EFE Héctor Flores, miembro de la organización Luz de Esperanza que reúne a familiares de personas víctimas de desaparición.

Los rostros de las personas desaparecidas fueron editados con camisetas de la selección mexicana y en fondos y logotipos similares a las del álbum mundialista.

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"Cada "cartita" pegada en un muro representa la posibilidad de encontrar a la persona", afirma Héctor Flores.

El colectivo se mantendrá activo con diversas estrategias de visibilización del problema durante las actividades mundialistas.