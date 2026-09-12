Fatal estallido en una taquería

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Una explosión registrada la noche de este viernes en una taquería de la Alcaldía Álvaro Obregón dejó una persona muerta y 11 más lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

"En Av. Sta. Lucía y Rosa Venus, col. Olivar del Conde 1ra sección, Alcaldía Álvaro Obregón, en la planta baja de un inmueble que se utilizaba como establecimiento de venta de comida, se registró una explosión presumiblemente de un cilindro de gas L.P. con capacidad para 30 kilos", informó la dependencia.

Por su parte, el Jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, Juan Manuel Pérez Cova, señaló que el estallido provocó el derrumbe parcial del establecimiento, donde los cuerpos de emergencia desplegaron labores de búsqueda y rescate. El funcionario precisó que los elementos lograron sacar del sitio a ocho afectados, mientras los trabajos continuaban en la zona.

"En el lugar se rescataron a ocho personas que fueron canalizadas para su atención médica y una que lamentablemente perdió la vida", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con los primeros reportes, el establecimiento se preparaba para iniciar la venta nocturna cuando estalló el cilindro de gas, en un momento en el que varios comercios de los alrededores también registraban afluencia de clientes.

La detonación obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia, al que se sumaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, personal de la Alcaldía y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Asimismo, la atención de los afectados y las tareas de rescate se complicaron por la intensa lluvia que caía sobre la capital. Para agilizar el paso de ambulancias y demás unidades, las autoridades acordonaron el área y utilizaron grúas para retirar vehículos, con el objetivo de liberar espacio y facilitar las maniobras de los equipos que en el sitio.

Un vecino identificado como Alejandro relató que la detonación pudo percibirse a varias calles de distancia y aseguró que el estruendo hizo vibrar su vivienda.

"La explosión se escuchó muy fuerte, se cimbró hasta mi casa que está a 7 calles; hay heridos y se desplomó una casa del puesto".

Tras lo ocurrido, el Alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, aseguró que instruyó poner a disposición todos los recursos necesarios para responder a la emergencia y señaló que el Gobierno de la demarcación mantiene coordinación con la SGIRPC y el Heroico Cuerpo de Bomberos.