Fernández de Cevallos niega ser misógino tras dichos contra Sheinbaum

El excandidato presidencial por el PAN, Diego Fernández de Cevallos, insistió en que utilizar las expresiones "muchachada" y "viejerío" para referirse a un grupo de mujeres no es una expresión misógina, tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por proferir expresiones en contra de sexo femenino, al igual que otros opositores.

En su cuenta de X, Fernández de Cevallos aseguró que la Mandataria del Ejecutivo lo ha difamado en múltiples ocasiones con información falsa. Recordó que ya le había contestado la semana anterior por un incidente similar en el que lo señaló, junto a otros políticos como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida, de ser una "creación de Salinas de Gortari".

Describió la insistencia de la Presidenta en "sacarse la espina" mediante más mentiras. El panista defendió una expresión que utilizó hace más de tres décadas, cuando invitó a "la muchachada y al viejerío" a involucrarse en la política.

Aclaró que no se trató de un comentario misógino, respaldándose en la definición proporcionada por la Asociación de Academias de la Lengua Española, la cual indica que el término se refiere al conjunto de mujeres o conjunto de personas de edad avanzada. No obstante, Fernández de Cevallos aseguró que el término "viejerío" se refiere a "un grupo de mujeres no necesariamente viejas".

Además, mencionó que los señalamientos de Claudia Sheinbaum hacen parecer que no muestra una "cabeza fría", sino "vacía".

El lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta fue cuestionada en su conferencia matutina sobre si el feminismo es compatible con la ideología y el pensamiento de derecha.

"Desde mi punto de vista no, porque la derecha no cree en los derechos de las personas, la derecha visualiza los derechos como privilegios y mercancías, no reconoce la diversidad en todos los sentidos, visualiza paradójicamente, -aunque hablen de libertad- un país sin libertades, donde la represión y la censura sean la base de la convivencia social, históricamente ha negado derechos a las mujeres, no visualiza a una mujer en distintos ámbitos de la vida pública", respondió.

Comenzó por enlistar los derechos de las mujeres que contempla su gobierno y aseguró que la derecha no reconoce eso.

También pidió recordar que los presidentes del PRIAN, sobre todo los del PAN, hablaron despectivamente de las mujeres, poniendo ejemplos como la expresión "lavadora de dos patas" que dijo el expresidente Vicente Fox Quesada.

"Ayer estaba viendo que hablaba de los derechos de las mujeres, cuando a las mujeres cuando protestábamos decía 'el viejerío'", recordó.