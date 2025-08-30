logo pulso
TARDE DE BINGO

TARDE DE BINGO

Portada de Hoy
FGR entrega a EU a mexicano acusado de asesinar a mujer en 2020

La Fiscalía General de la República extradita a Erick R a Estados Unidos tras estar acusado de asesinar a una mujer en 2020

Por El Universal

Agosto 30, 2025 05:07 p.m.
FGR entrega a EU a mexicano acusado de asesinar a mujer en 2020

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Erick "R", fue entregado a las autoridades estadounidenses, quien era requerido por la Corte del Octavo Distrito Judicial del Condado de Clark, Nevada en Estados Unidos.

El mexicano está relacionado con el homicidio de una mujer ocurrido en 2020. Sobre el caso se sabe que la víctima fue asesinada dentro de su departamento y días después su cuerpo fue hallado en una carretera en el estado de Nevada.

La entrega del fugitivo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado al país vecino.

Por medio de un comunicado, la FGR informó que el envío de Erick "R" ocurrió en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y EU.

