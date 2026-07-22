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Frenan deportación de testigo de crimen

José Trinidad Rojas Pliego, deberá permanecer detenido en EU, tras la muerte de Lorenzo Araujo

Por AP

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Frenan deportación de testigo de crimen
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      Un juez federal prohibió la deportación de una persona que presentó el incidente en el que un agente federal de inmigración abatió a disparos a un trabajador mexicano durante una parada de tránsito en Houston.

      José Trinidad Rojas Pliego era uno de los tres pasajeros en la vagoneta que conducía Lorenzo Araujo Salgado cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) le disparó al conductor el pasado 7 de julio mientras se dirigían al trabajo en una obra de construcción.

      La muerte de Araujo Salgado ha desatado protestas y llamados a una investigación independiente. La semana siguiente, un agente federal de inmigración en Maine abatió a tiros a un colombiano, mientras que un mexicano murió atropellado en Florida cuando intentaba escapar de agentes federales.

      Rojas Pliego debe permanecer detenido en el Distrito Sur de Texas en lo que se resuelve su petición de hábeas corpus, escribió el juez de distrito Keith Ellison en una orden el lunes. Según los registros judiciales, el testigo asegura que su detención bajo custodia del ICE es inconstitucional.

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      El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), que supervisa al ICE, indicó que la agencia "acatará la orden judicial".

      Rojas Pliego había ingresado a Estados Unidos hace varias décadas y no tenía estatus legal, según su hijastra, Griselda Silva.

      Rojas Pliego y los otros dos pasajeros, quienes también se encuentran actualmente bajo custodia del ICE, han cuestionado la versión del DHS sobre el incidente, según sus abogados. La dependencia ha afirmado que Araujo Salgado intentó atropellar a un agente del ICE. Un fiscal federal en Texas ha señalado que los agentes federales buscaban a dos guatemaltecos que estaban sujetos a deportación y que conducían un vehículo similar al de Araujo Salgado.

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