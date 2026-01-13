Frente frío 27 provoca temperaturas de hasta -15 grados en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El frente frío número 27 provocará evento de norte en Veracruz, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el centro y sur del estado, además de bajas temperaturas, de hasta -15 grados en el norte del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte diario, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las condiciones serán provocadas en interacción con un canal de baja presión en el sureste, la masa de aire polar asociada, la segunda tormenta invernal de la temporada y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

El SMN prevé lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Veracruz, regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en la zona del Papaloapan y en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Se prevén chubascos de 5 a 25 milímetros en Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla en la región Tehuacán-Sierra Negra, Veracruz en la zona de Las Montañas, Campeche y Yucatán.

También lluvias aisladas en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero, además de caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua y lluvia engelante durante la mañana en áreas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto al viento, prevé rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. En Veracruz, centro y sur, se esperan rachas de 50 a 70 km/hora. También se registrarán vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En consecuencia, el oleaje alcanzará de 2.5 a 3.5 metros en la costa de Veracruz y el golfo de Tehuantepec, y de uno a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

Durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados Celsius en zonas serranas de Durango. Se prevén valores de menos 10 a menos 5 grados en zonas altas de Chihuahua y Zacatecas, y de menos 5 a 0 grados en regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En zonas montañosas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas, las mínimas se ubicarán entre 0 y 5 grados.

El SMN añadió que, debido a estas condiciones meteorológicas, a lo largo de la semana se mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con evento de norte fuerte en entidades del litoral del golfo de México, rachas de viento de fuertes a intensas en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones del occidente, sur y sureste del territorio nacional.