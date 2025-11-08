Frustran complot vs. embajadora israelí en México
Autoridades de nuestro país neutralizan atentado contra Einat Kranz Neiger, dirigido por Irán
CIUDAD DE MÉXICO.- La embajada de Israel en México agradeció a nuestro país los servicios de inteligencia y seguridad de nuestro país “por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán”, de atentar en contra de la embajadora Einat Kranz Neiger.
Destacó que los organismos de seguridad y de inteligencia de Israel seguirán trabajando “incansablemente y en plena cooperación” con sus contrapartes en todo el mundo para frustrar “las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios” contra objetivos israelíes y judíos a nivel global.
“No puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel. Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío”, dijo la representación diplomática.
En el contexto actual, dijo, se evidencian dos caminos opuestos: “Por un lado, Israel mantiene un acuerdo de cese al fuego en Gaza, con el objetivo de promover una nueva realidad de estabilidad y paz en Medio Oriente, respaldado por diversos países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Catar.
“Por otro, Irán continúa impulsando acciones desestabilizadoras, tanto de manera directa como a través de sus grupos aliados, amenazando la seguridad regional y global”.
Acusó EU acusó este viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger.
“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato.
Antes, Axios reportó que según funcionarios estadounidenses e israelíes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México, pero el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos.
