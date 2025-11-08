logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Frustran complot vs. embajadora israelí en México

Autoridades de nuestro país neutralizan atentado contra Einat Kranz Neiger, dirigido por Irán

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Frustran complot vs. embajadora israelí en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La embajada de Israel en México agradeció a nuestro país los servicios de inteligencia y seguridad de nuestro país “por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán”, de atentar en contra de la embajadora Einat Kranz Neiger.

Destacó que los organismos de seguridad y de inteligencia de Israel seguirán trabajando “incansablemente y en plena cooperación” con sus contrapartes en todo el mundo para frustrar “las amenazas terroristas de Irán y sus emisarios” contra objetivos israelíes y judíos a nivel global.

“No puede ignorarse que Irán ha manifestado reiteradamente su intención de eliminar al Estado de Israel. Con frecuencia, sus principales dirigentes formulan declaraciones públicas que incitan a la destrucción de Israel y a la violencia contra el pueblo judío”, dijo la representación diplomática.

En el contexto actual, dijo, se evidencian dos caminos opuestos: “Por un lado, Israel mantiene un acuerdo de cese al fuego en Gaza, con el objetivo de promover una nueva realidad de estabilidad y paz en Medio Oriente, respaldado por diversos países de la región, entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Catar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Por otro, Irán continúa impulsando acciones desestabilizadoras, tanto de manera directa como a través de sus grupos aliados, amenazando la seguridad regional y global”.

Acusó EU acusó este viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense, quien habló  bajo condición de anonimato.

Antes, Axios reportó que según funcionarios estadounidenses e israelíes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México, pero el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan dos camionetas calcinadas en Huixcolotla
Localizan dos camionetas calcinadas en Huixcolotla

Localizan dos camionetas calcinadas en Huixcolotla

SLP

El Universal

Fueron utilizadas en ataque armado que dejó tres policías muertos

Halla colectivo restos óseos en Culiacancito
Halla colectivo restos óseos en Culiacancito

Halla colectivo restos óseos en Culiacancito

SLP

El Universal

Ataque explosivo a taller mecánico deja 2 muertos
Ataque explosivo a taller mecánico deja 2 muertos

Ataque explosivo a taller mecánico deja 2 muertos

SLP

El Universal

Sujetos armados dispararon contra el lugar, además de lanzar artefactos explosivos

Realizan operativos binacionales en Juárez
Realizan operativos binacionales en Juárez

Realizan operativos binacionales en Juárez

SLP

El Universal