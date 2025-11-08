logo pulso
Nacional

Realizan operativos binacionales en Juárez

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La tarde del jueves y durante el viernes, se realizaron una serie de operativos en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, con el fin de resguardar la seguridad, luego de que se reportaran supuestos ataques contra elementos de la Patrulla Fronteriza que vigilan el muro entre ambos países.

El primer hecho ocurrió la tarde del jueves cuando se reportaron disparos contra elementos de la Patrulla Fronteriza desde el lado mexicano.

El reporte se hizo justo debajo del Puente Internacional Córdoba de las Américas sobre el Bulevar Juan Pablo II A la altura de la avenida, las Américas en Ciudad Juárez.

En el lugar se generó movilización por parte de los elementos de la Patrulla Fronteriza, así como de la Guardia Nacional de lado mexicano.

En Juárez acudieron agentes municipales quienes no localizaron evidencias y se retiraron de la zona.

Este viernes se generó otro operativo binacional, ya que se reportó que de nueva cuenta los elementos de la Patrulla Fronteriza habían sido atacados a balazos desde el lado mexicano por presuntos polleros que intentaban cruzar a migrantes por el muro fronterizo.

