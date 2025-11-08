Ataque explosivo a taller mecánico deja 2 muertos

CULIACÁN, Sin.- En una nueva jornada violenta en el estado, dos hermanos murieron cuando hombres armados dispararon contra su taller, mientras que, en dos enfrentamientos en El Rosario y Culiacán, murieron dos hombres y detuvieron a 10.

En un taller eléctrico automotriz, ubicado en la colonia Tierra y Libertad de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, hombres armados dispararon contra el establecimiento y lanzaron artefactos explosivos, en el lugar trabajaban tres hermanos, de los cuales dos murieron a causa de las heridas.

De acuerdo con los informes, uno de los hermanos identificado como Javier “N”, de 23 años, murió en el lugar del ataque, mientras que Edgar “N”, de 23 años de edad, falleció poco después al ser ingresado a un hospital junto con su hermano Emanuel “N” de 18, quien se encuentra grave.

En tanto, en el poblado de Ojo de Agua de Osuna, en el municipio de El Rosario, los elementos del ejército sostuvieron un largo enfrentamiento con un grupo armado que los ataco. Al culminar la confrontación, dos hombres fallecieron y cinco más fueron detenidos, uno de los cuales resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital en donde se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

Las autoridades informaron que, en estas acciones, el personal militar rescato a dos personas que presuntamente se encontraban privadas de su libertad por el grupo armado, además, a los detenidos se les aseguró 10 armas de fuego, 36 cargadores, 725 cartuchos útiles de diversos calibres y un vehículo.

En otro enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y un grupo armado que se atrincheró en la cochera de un inmueble en el fraccionamiento Cataluña, en el norte de la capital del estado, un civil resultó muerto y cinco más fueron detenidos con 21 armas automáticas y 25 artefactos explosivos.