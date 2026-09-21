Fuera de servicio, más de 4.5 millones de líneas
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Ciudad de México.- Al vencerse el plazo para el registro de los usuarios con celulares cuyo último dígito es "2", la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dijo que alrededor de 4.5 millones de teléfonos móviles quedaron sin servicio, al 19 de septiembre.
De ese total, alrededor de 2 millones 49 mil líneas recuperarán el servicio una vez que se vinculen los datos, pero habrá 2.5 millones que se estima quedarán en desuso. La CRT estimó que aproximadamente hay un total de 13 millones 986 mil 194 líneas, pero solamente se espera que se registren 11 millones 486 mil 194 líneas.
Reiteró que las personas que cuentan con una línea con terminación "0", "1" y "2" y "cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación.
Cabe recordar que el calendario para registrar el número telefónico establece suspensiones paulatinas, por lo que para la terminación "3" la fecha límite para vincular datos es el 30 de septiembre, para el "4", el 15 de octubre; el "5", el 31 de octubre"; el "6" el día 15 de noviembre; el "7", el 30 de noviembre; el "8", el 15 de diciembre; y el "9", el 31 de diciembre.
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