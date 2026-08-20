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Fuerte golpe al CJNG; capturan a 12 integrantes

El operativo de fuerzas estatales y federales desató quemas en varios puntos de Michoacán

Por El Universal

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Fuerte golpe al CJNG; capturan a 12 integrantes
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      Morelia, Mich.- La mañana de este miércoles se registraron bloqueos carreteros con camiones de carga y vehículos particulares incendiados en varios puntos de Michoacán, ante un operativo de fuerzas estatales y federales que concluyó con la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por la tarde se informó de otros tres capturados, para un total de 12.

      En un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que entre los detenidos están Marisol "N" y Lourdes "N", identificadas como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio Guerrero Martínez, alias "Tío Lako", líder regional del CJNG, quien logró darse a la fuga.

      Los bloqueos

      El operativo de fuerzas federales inició en horas de la madrugada con un importante despliegue en la localidad de Tinaja de Vargas, del municipio de Tanhuato, la tierra natal de "Tío Lako", por lo que se presume que él era el objetivo.

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      Alrededor de las 6 de la mañana iniciaron los reportes de quema de vehículos y cierre de carreteras en varios puntos, principalmente en las regiones de Zamora, La Piedad y Jiquilpan.

      El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Michoacán reportó bloqueos y quema de camiones de carga y tráileres en al menos 26 puntos carreteros de las regiones de Zamora, La Piedad, Zacapu, Pátzcuaro y Jiquilpan, Michoacán, así como en La Barca y Ocotlán, en Jalisco.

      Cerca de las 16:00 horas, las autoridades estatales de seguridad informaron que ya se había restablecido el orden. Enfatizaron que había sido liberada la circulación en los tramos carreteros, que por al menos 10 horas fueron bloqueados con vehículos incendiados.

      Durante esta jornada de violencia, un civil murió cuando viajaba de Guadalajara a Morelia, sobre la Autopista de Occidente. La víctima, identificada como Ricardo Virgen Becerra, de 38 años, era originario de Morelia y recibió varios disparos.

      La Secretaría de la Defensa Nacional informó que además de las nueve personas detenidas, se aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, de estos uno con blindaje, una ametralladora calibre 0.50, así como cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm.

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