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Fuertes lluvias dejan inundaciones en Mazatlán

Por El Universal

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Fuertes lluvias dejan inundaciones en Mazatlán
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      CULIACÁN, Sin.- A causa de las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad de Mazatlán los cauces de once canales pluviales se elevaron, por lo que se generaron inundaciones que obligaron al cierre preventivo de siete cruces viales, se retiraron árboles caídos y se auxilió a pobladores de la comunidad del Zapote.

      Las autoridades de Protección Civil del Puerto no tuvieron reportes de personas lesionadas, pero se reportó que una adulta mayor fue ayudada por sus vecinos a desalojar su vivienda, ya que el nivel del agua se elevó e inundo la calle principal del Zapote.

      Oscar Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil, dijo que se tienen pronósticos de que van a continuar las lluvias, por lo que se procede a la limpieza de canales pluviales y drenes para evitar que se vuelvan a presentar inundaciones.

      Señaló que las precipitaciones pluviales que se tuvieron durante la madrugada y la mañana de este miércoles tuvieron un acumulado de 159.5 milímetros, por lo que se brindó ayuda a los habitantes de 24 colonias, donde se presentaron inundaciones.

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      Asimismo, por las anegaciones, autoridades decretaron un cierre temporal en siete cruces viales, donde el nivel del agua que se acumuló representó un riesgo para los automovilistas, una vez que descendió el agua fue reabierto el tránsito.

      La presidenta municipal interina, Minerva Osuna Zavala, realizó un recorrido de supervisión por la zona de Urías, una de las más castigadas por las lluvias, para contabilizar las afectaciones que tuvieron en sus hogares los vecinos a causa de las inundaciones.

      Informó que instruyó a los funcionarios a utilizar maquinaria pesada y camiones de volteo para reforzar los trabajos de desazolve a fin de que el agua fluya con mayor rapidez y desciendan las zonas inundadas, ante el riesgo de nuevas lluvias.

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