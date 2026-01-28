Gabriel Quadri denuncia la muerte de su perrito Vito a manos de un pastor belga

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El excandidato presidencial del partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, denunció en redes sociales la muerte de su perrito "Vito", luego que fue atacado por un pastor belga malinois durante un paseo en la colonia Tomero de Terreros, alcaldía Coyoacán el pasado 25 de enero.

El político acusó que el dueño del pastor belga no ha sido identificado, por lo que no se ha hecho responsable de la muerte de "Vito", pero, pidió ayuda para localizarlo porque asegura "es un peligro".

El ataque ocurrió la mañana del domingo, 25 de enero, en la esquina de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha en la colonia Tomero de Terreros. Un video compartido por el propio Quadri muestra cuando paseaba junto a "Vito", a quien llevaba con correa, cuando de pronto el pastor belga, de mayor tamaño, de un color oscuro y sin correa, ataca con gran fuerza al perrito.

La agresión quedó grabada por cámaras de seguridad de la calle en las que se observan cuando los dueños de ambos canes no logran separarlos. "Vito" visiblemente herido no logra levantarse, mientras que el pastor belga se levanta con el jalón de su dueño.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Horas después del ataque, Quadri informó la muerte de su perrito, a quien describió como "adorable" y quien "jamás agredió a nadie".

En su denuncia en redes sociales, el excandidato presidencial despidió a su perrito "Vito" con un poema:

"Fue feliz, lo hicimos feliz, nos hizo felices. Sus ojos de obsidiana se empezaron a velar, lo asumió con estoicismo y se adaptó. No se dejó derrotar. Lo derrotó un destino absurdo y cruel. Vito sí se fue al cielo, aunque nosotros no vayamos. Hoy descansan aquí sus cenizas, en su casa, en su jardín, en sus plantas. En nuestra memoria. Para siempre", escribió.