Pospone Alan Parsons concierto en SLP

Se presentaría en febrero en el Parque Tangamanga II

Por Pulso Online

Enero 28, 2026 10:06 a.m.
A
Foto: FB Alan Parsons

Foto: FB Alan Parsons

"Este es uno de esos anuncios que esperaba no tener que escribir nunca, pero aquí estamos", inició Alan Parsons el aviso sobre la suspensión de su gira por México en febrero, en la que incluía una fecha en San Luis Potosí el 6 de febrero en el Parque Tangamanga II. 

"Debido a algunos asuntos de salud poco cooperativos, específicamente a una lesión de espalda obstinada que está tardando más de lo esperado en sanar, nuestras próximas fechas de tour en México tendrán que ser pospuestas y reprogramadas para el otoño de 2026", dijo en sus redes sociales.

"Según mis médicos -continuó- mis "viejos huesos ingleses" simplemente no están a la altura todavía para dos semanas de espectáculos combinados con viajes consecutivos. Aparentemente, saltar desde aviones y autobuses al escenario ya no se considera descanso y mi columna requiere tener más de eso antes de volver a hacer grandes aventuras.

"Esto no es un retiro, simplemente una pausa estratégica con zapatos sensatos y algo más de terapia física. Estoy enormemente agradecido por su paciencia, comprensión y apoyo continuo. Prometo que me estoy tomando este tiempo en serio, para poder volver correctamente vertical, completamente ensayado y con dignidad".

También aclaró que "todos los boletos serán honrados para las nuevas fechas, y los reembolsos estarán disponibles en el punto original de compra para aquellos que los necesiten. Gracias por su paciencia, su comprensión y su continuo apoyo. Estamos contando los días hasta verte este otoño", finaliza. 

