Dan último adiós a víctimas de Salamanca

Familiares y amigos ofrecieron una misa conjunta para Beto y Carmelita

Por El Universal

Enero 28, 2026 10:18 a.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

En la capilla de la comunidad de San José de Marañón, familiares y amigos ofrecieron una misa conjunta para Beto y Carmelita, dos de las 11 víctimas de la masacre ocurrida el domingo en un campo de futbol de Loma de Flores.
Luis Alberto, conocido por todos como Beto, tenía 16 años, vivió siempre al lado de sus amigos, y rodeado de ellos se fue. Este martes, medio centenar de jóvenes lo acompañó al cementerio.
En el mismo lugar, a tres metros de distancia, lloraban alrededor del féretro de Carmelita, amiga y vecina de Beto, también asesinada por un comando armado al concluir un partido del fútbol.
Frente a los féretros color blanco envueltos de flores, globos y sus fotografías, el párroco dio lectura a un mensaje de solidaridad enviado por el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.
"No existen palabras suficientes para aliviar un dolor de esta magnitud. Los saludo con el corazón de pastor, profundamente conmovido y herido por la pérdida tan dolorosa, he estado orando por las familias cuya vida fue arrebatada. Dios conoce sus lágrimas y permanece cercano a los corazones quebrantados", transmitió el presbítero.
Tras la misa de cuerpo presente, los féretros fueron llevado en camionetas al panteón de San José de Temascatío, alrededor de treinta motocicletas cuyos jóvenes pilotos hacían rugir sus motores en honor a su amigo.
Los asistentes aplaudían y coreaban "¡Se ve, se siente, Betito está presente!" al momento que le echaban una porra, mientras desde las bocinas de la camioneta se escuchaba el tema "Mi última caravana", de Gerardo Díaz, la canción tipo regional mexicano con la que el joven quería que lo sepultaran:
"Cuando yo me muera / Quiero que me paseen / Por las calles de mi pueblo / Donde feliz me la pasaba / Quiero que mis vecinos / Cuando vayan pasando / Pongan música bien fuerte / De la que a mí me gustaba / Quiero que se escuche / Música en todito el pueblo... Cuando llegue al panteón / Que carguen mi cajón / Directito hasta la fosa / Los que fueron mis amigos...", reza en parte el tema.
Este martes, la Fiscalía General del Estado informó que las personas privadas de la vida en las canchas de futbol son:
Juan Francisco "N"
María del Carmen "N"
Martín "N", Antonio "N"
Carlos Alejandro
Miguel Angel "N"
José "N"
Brayan Daniel "N"
María Elena de la Cruz "N" (guardia)
Alejandro "N"
Un adolescente de 16 años (Luis Alberto)"

