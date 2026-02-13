logo pulso
Garantiza Presidencia investigación más profunda sobre mineros

Por El Universal

Febrero 13, 2026 09:46 a.m.
A
Garantiza Presidencia investigación más profunda sobre mineros

Después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que los mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes de un grupo contrario de la delincuencia y que no se recibieron denuncias por extorsión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una investigación "mucho más profunda".
Destacó que hay una estrategia contra la extorsión, que es uno de los delitos que afecta más a la ciudadanía.
"Evidentemente tenemos que erradicar la extorsión en nuestro país, en particular sobre este caso de los mineros, pues está haciendo la Fiscalía la investigación para ver si fue un caso, en efecto, de extorsión, de amenaza y poder tomar todas las medidas necesarias", dijo.
En su conferencia mañanera de este viernes 13 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no se descarta ninguna línea de investigación y no solamente se le va a creer al detenido sobre que fueron confundidos con un grupo contrario de la delincuencia.
"Es mejor que lo conteste directamente por la Fiscalía o el propio gabinete de Seguridad", dijo.
La titular del Ejecutivo federal dijo que García Harfuch comentó que a los mineros los confundieron, de acuerdo con información de uno de los detenidos.
"Esa es la información, que es la declaración de los detenidos, evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda, no solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa. La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, tiene que ver con hablar con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho (...)", dijo.
Comentó que se busca hablar con la industria minera para poder saber si son víctimas de extorsión, "y qué es lo que tenemos que hacer para poder proteger, tanto a la actividad productiva como a los trabajadores".
También señaló que se busca conocer la relación laboral de los mineros y ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera.

Senado guarda minuto de silencio por asesinato de mineros en Sinaloa

Cinco trabajadores de Vizsla Silver Corp fueron encontrados muertos tras desaparición en enero.

