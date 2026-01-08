logo pulso
García Harfuch detalla avances del caso Carlos Manzo

"Las investigaciones han avanzado de manera sostenida", señaló

Por El Universal

Enero 08, 2026 11:02 a.m.
A
Omar García Harfuch / Foto: Archivo

Omar García Harfuch / Foto: Archivo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó diversas detenciones relacionadas con el asesinado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre del año pasado.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, García Harfuch indicó que se cuenta con más información para seguir con las detenciones relacionadas con el caso.

"Las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente", dijo el secretario de Seguridad.

"Con los indicios recabados, contamos con más información para continuar con las detenciones realizadas con este caso", dijo Omar García Harfuch.

Recapitula detenciones y defunciones

Expuso que como resultado del esquema de colaboración interinstitucional, del gabinete de Seguridad y trabajos de investigación, que han incluido análisis técnicos, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales se logró la detención de integrantes y líderes del grupo delictivo responsable del homicidio.

Recordó que Víctor Manuel "N", autor material del homicidio perdió la vida en el lugar el día del evento. Señaló que esta persona arribó con Ramiro "N" y Fernando Josué "N", quien también iba a agredir a Manzo.

El titular de la SSPC indicó que Fernando "N" y Ramiro "N" fueron hallados sin vida en un tramo carretero del estado: "Estos hechos llevaron a la identificación de un grupo de mensajería, donde los integrantes de esta célula delictiva se mantenían informados de las actividades del presidente municipal, su movilidad, así como la planeación y coordinación para perpetuar el ataque".

Comentó otras detenciones relacionadas en el caso, como la de "El Licenciado" y Ricardo "N" que se desempeñaba como taxista al servicio del grupo que atentó contra Manzo.

También señaló la captura de Antonio "N" alias "El Pelón", por delito de cohecho y delitos contra la salud. Este sujeto, dijo, fue identificado como reclutador de internos en centro para las adicciones para realizar actividades como sicarios y distribuidores de droga, entre los que se encontraban Victor "N" y Fernando "N".

Indicó que el 9 de diciembre pasado fue detenido en el mismo municipio Gerardo "N", quien era colaborador y mantenía comunicación con los otros sujetos.

El 24 de diciembre se dio la detención más reciente de Alejandro Baruch "N", alias "KOZ", en un despliegue coordinado entre autoridades federales y estatales.

