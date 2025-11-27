Vinculan a proceso a escoltas del alcalde de Uruapan
Ocho acusados enfrentarán prisión preventiva por homicidio calificado y omisiones en el ataque
MORELIA, Mich.- Luego de casi 18 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a los siete escoltas de Carlos Alberto Manzo Rodríguez y al presunto operador de la logística del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.
Luego de desahogar las defensas, todos los datos de prueba, el juzgador determinó la vinculación a proceso de los siete elementos de Seguridad Pública municipal, que conformaban el cuerpo de escoltas del presidente municipal muerto a tiros el pasado 1 de noviembre.
Los implicados son acusados de Homicidio Calificado en su modalidad de Omisión por Comisión.
Con relación a Jorge Armando "N", "El Licenciado", el juez consideró que hay pruebas suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de Homicidio Doloso Calificado y Lesiones Calificadas, en agravio de Carlos Manzo y dos civiles, respectivamente.
El juez de la causa les dictó como medidas cautelares a los acusados, la continuidad de la prisión preventiva oficiosa.
El juez también fijó tres meses para la investigación complementaria y que el proceso no podrá durar más de 2 años.
