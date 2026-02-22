Gobernadores despliegan operativos tras muerte de El Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Esta mañana el Ejército abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Operativos y reacciones tras abatimiento de El Mencho

"El Mencho" murió en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, lo que ha desatado hechos violentos en diversas partes del país.

Elementos de seguridad, así como gobernadores de los estados, han implementado medidas de seguridad para salvaguardar a los ciudadanos.

Liberan bloqueo en el acceso a Jiquilpa, Michoacán

El gobernador de Michoacán informó que ha sido liberado el bloqueo en el acceso a Jiquilpan, por la entrada de Villamar y Jacona. La Guardia Civil ya se encuentra dentro de la cabecera municipal y continúa el despliegue para restablecer totalmente el orden.

El operativo es encabezado en territorio por el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, con apoyo de unidades blindadas y respaldo aéreo del helicóptero de la SSP en la región de Sahuayo y Jiquilpan.

Despliegan 500 elementos estatales en la región de Tula, Hidalgo

Tras la quema de 18 vehículos en el estado de Hidalgo, en diversas carreteras de la zona de Tula, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 500 elementos estatales para prevenir disturbios y reforzar la presencia policial, ante los hechos registrados en Jalisco.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Salvador Cruz Neri, desde temprana hora se instaló el Gabinete de Seguridad, que encabeza el despliegue policiaco en los municipios de Tula, Tepeji, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Atotonilco de Tula.

Medidas estatales para garantizar la seguridad

San Luis Potosí mantiene Mesa de Seguridad

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó la instalación de la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente ante los acontecimientos registrados en entidades vecinas, donde dio a conocer que hasta el momento no hay incidentes en el Estado, pero que se fortalece la estrategia de inteligencia y coordinación para blindar los municipios y evitar cualquier acto que perturbe la paz social.

Mantienen despliegue de seguridad en Michoacán

La Guardia Civil de Michoacán, bajo la coordinación del secretario José Antonio Cruz Medina, mantiene un despliegue operativo en diversas regiones del estado tras los hechos recientes.

Gobernadora del Edomex instala Mesa de Paz

Delfina Gómez informó que se instaló la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco.

Dijo que se mantendrá el monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de vigilancia.

Gobernador de Michoacán instruye instalación de mesa de seguridad

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla informó que ha instruido la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, tras los bloqueos registrados en distintos puntos del estado como reacción a un operativo federal realizado en Jalisco.

Dijo que las fuerzas estatales y federales mantienen despliegue coordinado para restablecer el orden, liberar vialidades y proteger a la población.

20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registran daños

El Gabinete de Seguridad de México informó que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco registraron daños derivados de hechos violentos.

Los incidentes se presentaron en distintos municipios del estado y ya son atendidos por las autoridades, con el objetivo de garantizar la seguridad y restablecer el servicio.

Seguridad Pública de Sinaloa pide a sinaloenses atender instrucciones de seguridad

Seguridad Pública de Sinaloa solicitó a las y los sinaloenses que viajen hacia el sur del país que tomen en cuenta esta situación, atiendan las instrucciones de las autoridades y se mantengan informados a través de fuentes oficiales.

Dijeron que el Grupo Interinstitucional se encuentra en alerta y coordinado para responder ante cualquier eventualidad en el estado de Sinaloa.

Gobernador de Jalisco instruye reforzamiento de seguridad

El gobernador de Jalisco, Julio Menchaca, informó que el Gabinete de Seguridad se mantiene en sesión permanente.

Dijo que, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, instruyó el reforzamiento de la presencia operativa con patrullajes, puntos de control y tareas de prevención en las zonas estratégicas para preservar la paz y el orden público en el estado.

Seguridad de Guanajuato despliega vigilancia en el estado

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que hasta el momento se tienen registrados estos hechos de violencia en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.

Y que hasta el momento no se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales.

La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.

Gobernadora de Baja California instruye reforzamiento de vigilancia

La gobernadora Baja California, Marina del Pilar informó que la detención de "El Mencho" se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros.

Mencionó que la Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos.

Además, dijo que instruyó el reforzamiento total de la vigilancia en todo el estado, en estrecha coordinación con las fuerzas federales y municipales, ampliando los patrullajes y puntos de control para garantizar la seguridad de los bajacalifornianos.

Puebla refuerza medidas de seguridad

Secretaría de Seguridad Pública informa que, como medida preventiva y de carácter estratégico, se ha reforzado la presencia operativa en diversos puntos del estado, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población y preservar el orden público.

También mencionaron que, ante hechos de violencia registrados en otras entidades, la Secretaría de Seguridad Pública informa que se refuerza la presencia operativa en el estado, en coordinación con la Semar, Defensa, la Guardia Nacional y Policías Municipales.

Ordena gobernador de Chiapas reforzar vigilancia, tras la muerte de "El Mencho"

Después de la muerte de Nemesio Oceguera, "El Mencho", el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar instruyó redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca, para prevenir y contrarrestar hechos de violencia.

El mandatario público en su red social de Facebook que tras el operativo realizado en Jalisco ordenó al gabinete de seguridad estatal a reforzar la vigilancia.

"A redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca, para vigilar permanentemente y con mayor atención cualquier pormenor que llegue a existir en nuestra entidad y actuar de inmediato y de manera contundente en caso de alteración del orden público", afirmó.

Pide Salomón Jara calma ante violencia registrada en la región del Istmo de Tehuantepec

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, pidió a los habitantes del Istmo de Tehuantepec y del estado mantener la calma y atender exclusivamente la información oficial, ante la violencia que se ha registrado este día en la región.

A través de un mensaje videograbación, el mandatario informó que en estos momentos se despliega un operativo en la región donde participan la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal, la policía estatal, así como también los cuerpos de seguridad del Estado y de la Federación.

Américo Villarea convoca a Mesa de Paz por muerte del "Mencho"

Ante los acontecimientos violentos que se registraron la mañana de este domingo en la zona norte de la entidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a reunión extraordinaria a integrantes de la Mesa de Paz, donde instruyó acciones a todas las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y la tranquilidad entre la población.

Durante la reunión de la Mesa de Paz, las instituciones de seguridad dieron a conocer de los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, incluyendo municipios de la zona norte de Tamaulipas, donde se presentaron bloqueos en avenidas internas y en carreteras federales.