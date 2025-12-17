logo pulso
Gobierno cumplirá sentencia de CoIDH en caso de Ernestina Ascencio

Claudia Sheinbaum consideró que es un lamentable caso que se registró durante el sexenio de Felipe Calderón

Por El Universal

Diciembre 17, 2025 01:35 p.m.
A
Ernestina Ascencio / Foto: Especial

Ernestina Ascencio / Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que se cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de la violación, tortura y asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario por militares ocurrida en 2007.
A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal recordó que este lamentable caso se registró durante el sexenio de Felipe Calderón.
"Son muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano, y las vamos a cumplir.
"Lo que está recomendado ahí, lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Hay varias recomendaciones que vienen ahí, y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando", dijo.
En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo detalló que este tema se abordó en la reunión del gabinete de Seguridad de este miércoles.
"Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación) y a Arturo Medina (subsecretario de Derechos Humanos) que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el estado mexicano.
"Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí, lo vamos a cumplir tal cual se está planteando".

CIDH desmiente a Calderón: "soldados violaron y mataron a Ernestina Ascencio"

La condena ocurre 18 años después y ordena a México medidas de reparación

