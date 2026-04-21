Gobierno de Chihuahua habría dejado operar a dos agentes de la CIA

En un accidente automovilístico en el norte de México fallecieron dos funcionarios mexicanos y dos estadounidenses, entre los cuales se encontraban un miembro y el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

De acuerdo con el medio "The Washington Post" (TWP), los dos funcionarios estadounidenses fallecidos el pasado 19 de abril eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que se investigará si la operación infringió las leyes de seguridad nacional del país, pues dijo que no se tenía conocimiento de la operación, mientras que la CIA declinó hacer comentarios.

Según el medio, los funcionarios regresaban de un operativo antidrogas en Chihuahua como parte la lucha entre ambos países contra el narcotráfico. Los funcionarios habrían asistido a una reunión tras la operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota.

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- ¿Qué pasó en el accidente donde falleció el director de AEI en México?

El domingo 19 de abril, se reportó la muerte de cuatro funcionarios en un accidente automovilístico, donde presuntamente el coche en el que viajaban se salió de la carretera, cayó por un barranco y explotó.

Su fallecimiento ocurrió cuando regresaban del operativo de destrucción de seis laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, al sur del estado, donde se aseguraron 100 hectáreas. Además, se identificó que dos de los fallecidos eran personal de la embajada de Estados Unidos.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que los dos elementos de la embajada de EU se encontraban realizando "labores de entrenamiento en el intercambio que tenemos generalmente y en forma normal con las autoridades norteamericanas".

Declaró que los empleados estadounidenses estaban realizando labores de entrenamiento a unas ocho o nueve horas de distancia del lugar de la operación contra el laboratorio de drogas.

Al terminó de la incursión se reunieron con personal de la Agencia de Investigación Económica de Chihuahua y el accidente ocurrió horas después.

El "The Washington Post" menciona en su artículo "Dos agentes de la CIA mueren en un accidente en México tras una operación antidrogas" que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que el director del AEI y un miembro de esa agencia fallecieron en el accidente, junto con dos empleados de la embajada estadounidense.

"Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y refuerza nuestra determinación de continuar su misión y promover nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente", escribió Johnson.

El fiscal general de Chihuahua dijo que la oficina de Sheinbaum no fue notificada porque solo agentes mexicanos —unos 40 en total— participaron en la incautación del laboratorio de drogas, cuya planificación tomó alrededor de tres meses.

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- ¿Sheinbaum sabía del operativo en Chihuahua?

Durante la mañanera del lunes 20 de abril, la mandataria mexicana comentó que el gobierno federal no tenía conocimiento de la operación; aseguró que el operativo fue una decisión del gobierno de Chihuahua.

Además de que pidió más información a la administración de la gobernadora panista Maru Campos, y se revisa si hubo una violación a la Ley de Seguridad Nacional y también al gobierno de los Estados Unidos.

"Ella tiene razón, jamás se informó que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del 'narcolaboratorio', quizá de los más grandes que se haya localizado. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y de Sedena", puntualizó Jáuregui Moreno.

El "Washington Post" menciona que personas familiarizadas con el asunto hablaron sobre el papel de la agencia de inteligencia en los sucesos de Chihuahua bajo condición de anonimato, debido a la delicadeza del tema.