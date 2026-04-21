San Luis y Santos, eliminados, cierran el torneo en el Lastras

Matemáticamente eliminados de la Liguilla, Atlético San Luis y Santos se enfrentan en duelo pactado de la jornada 16 de la Liga MX.

El triunfo ante Monterrey y el empate con Toluca advertían que la llegada de Raúl Chabrand podría encaminar al cuadro hidrocálido a la pelea por un lugar en la Liguilla, pero la derrota de la semana pasada ante Pumas (0-2) los deja fuera de la pelea.

San Luis llega a la penúltima fecha del Clausura ubicado en la posición 15 de la tabla general con igual número de puntos, mientras que el líder Chivas ya acumula 34 puntos, seguido de Pachuca y Pumas.

Del lado de Santos, el panorama luce aún más complicado pues tras perder el domingo pasado ante su "hermano" Atlas, el equipo dirigido por el mexicano Omar Tapia terminará el torneo sumido en el sótano. Los de la Comarca solo han sumado 9 puntos y dos triunfos a lo largo de la temporada.

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En un partido de mero trámite, Atlético San Luis y Santos se enfrentarán este miércoles 22 de abril a las 7 de la noche en el Estadio Alfonso Lastras.