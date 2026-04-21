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América va por amarrar la Liguilla ante León

Las Águilas llegan encendidas y buscan sellar su pase en la Jornada 16

Por El Universal

Abril 21, 2026 08:33 a.m.
A
América va por amarrar la Liguilla ante León

Las Águilas del América lograron convencer el pasado sábado ante los Diablos Rojos del Toluca, partido en el que hubo emociones a tope y que, como se esperaba, no decepcionó.

Brian Rodríguez fue el jugador destacado con dos anotaciones (43´ y 49´), lo que dejó a la afición con la misma duda: ¿por qué André Jardine no cuenta tan seguido con él?

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para los azulcremas, ya que el canterano Miguel Vázquez metió en propia puerta el del descuento para el Toluca (52´).

El conjunto de Coapa tiene un pie dentro de la Liguilla, pero antes deberá enfrentar a los Panzas Verdes del León, quienes también están en la pelea por estar en la fase final del Clausura 2026.

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El partido a mitad de semana de la Jornada 16 se podrá disfrutar a través de las pantallas de Fox ONE, a las 21:06 horas de este martes 21 de abril.

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