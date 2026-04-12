Gobierno de Tecate lanza registro para perros potencialmente peligrosos

TIJUANA, BC., abril 12 (EL UNIVERSAL).- El

, Baja California, puso en marcha la campaña del Registro Único de Animales de Compañía, una estrategia que busca fortalecer la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de mascotas y mejorar la seguridad en el municipio.A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades informaron que el registro será gratuito para, con el objetivo de contar con unade los animales de compañía que habitan en el municipio.La administración municipal explicó que esta medida busca reforzar la, al considerar que el cuidado de las mascotas también implica unacon el entorno y la"Hoy damos un paso para fortalecer la seguridad y la convivencia en Tecate, enfocando el registro en casos donde existe", señaló el gobierno local en su mensaje oficial.Entre los beneficios anunciados del programa destacan unapara las familias, acceso ay vacunación a bajo costo, así como el impulso de prácticas de-----paraNo obstante, uno de los puntos que más llamó la atención fue la creación de unapara, la cual tendrá un costo de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 117.31 pesos.Aunque el municipio confirmó el cobro de esta, hasta el momento no ha detallado qué razas o características serán consideradas dentro de esta categoría. No obstante, el gobierno local habilitó el número delde Tecate (IMBAT), 665 521 3408, para consultar los requisitos del registro de la