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Gobierno de Tecate lanza registro para perros potencialmente peligrosos

La licencia especial para perros peligrosos tendrá un costo de 117.31 pesos y se puede consultar en el IMBAT.

Por El Universal

Abril 12, 2026 10:31 a.m.
A
Gobierno de Tecate lanza registro para perros potencialmente peligrosos

TIJUANA, BC., abril 12 (EL UNIVERSAL).- El

Gobierno de Tecate
, Baja California, puso en marcha la campaña del Registro Único de Animales de Compañía, una estrategia que busca fortalecer la tenencia responsable

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de mascotas y mejorar la seguridad en el municipio.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades informaron que el registro será gratuito para perros y gatos, con el objetivo de contar con una identificación oficial de los animales de compañía que habitan en el municipio.
La administración municipal explicó que esta medida busca reforzar la convivencia comunitaria, al considerar que el cuidado de las mascotas también implica una responsabilidad con el entorno y la seguridad de las familias.
"Hoy damos un paso para fortalecer la seguridad y la convivencia en Tecate, enfocando el registro en casos donde existe mayor riesgo", señaló el gobierno local en su mensaje oficial.
Entre los beneficios anunciados del programa destacan una mayor seguridad para las familias, acceso a campañas de esterilización y vacunación a bajo costo, así como el impulso de prácticas de tenencia responsable.
-----Licencia especial para perros potencialmente peligrosos
No obstante, uno de los puntos que más llamó la atención fue la creación de una Licencia Especial para Perros Potencialmente Peligrosos, la cual tendrá un costo de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 117.31 pesos.
Aunque el municipio confirmó el cobro de esta licencia especial, hasta el momento no ha detallado qué razas o características serán consideradas dentro de esta categoría. No obstante, el gobierno local habilitó el número del Instituto Municipal de Bienestar Animal de Tecate (IMBAT), 665 521 3408, para consultar los requisitos del registro de la Licencia Especial.

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