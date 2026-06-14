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Ciudad de México.- Por tercer día consecutivo, la fiebre por el Mundial 2026 tomó la CDMX con la realización del Gran Desfile Mundialista, que recorrió tres kilómetros de Paseo de la Reforma, en donde extranjeros y nacionales se unieron para admirar la historia y cultura de nuestro país.

Alrededor de las 11:00 horas, dos horas antes del inicio programado del desfile, la gente comenzó a arribar a la glorieta de la Diana Cazadora, punto en donde inició el recorrido que tuvo un total de 52 grupos que desfilaron hasta el Monumento a la Revolución. Colombianos, ecuatorianos, japoneses, franceses, brasileños y filipinos se encontraban cantando y bailando música mexicana.

DCarros alegóricos evocaron momentos de los mundiales de 1970 y 1986, como el campeonato ganado por Brasil de la mano de Pelé, y la famosa Mano de Dios de Diego Armando Maradona, en el entonces Estadio Azteca.

Otro momento nostálgico fue la presencia de las exfutbolistas mexicanas que participaron en el Mundial Femenil de 1971. Las mujeres fueron aplaudidas y vitoreadas por los asistentes.

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La cultura mexicana también fue eje central del desfile. Un carro alegórico con el que se hacía referencia al juego de pelota prehispánico fue el encargado de iniciar los contingentes.

Además, se realizaron comparsas de los 32 estados y de las 16 alcaldías capitalinas, en las que destacó la presencia del mariachi y luchadores. También desfilaron alebrijes con formas de ajolote, cacomixtle y colibrí. Mientras que la parte final del recorrido recreó el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera.

"Venimos de Colombia, desde Bogotá y el ambiente está increíble, la gente nos ha recibido espectacularmente. Nos volveremos después de que veamos ganar a Colombia. ¡Viva México cabrones!", expresó Paula.