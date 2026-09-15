Segundo Grito de Independencia de Sheinbaum: los detalles

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este martes 15 de septiembre su segundo Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México, donde conmemorará el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Claudia Sheinbaum incorpora nuevos reconocimientos a mujeres insurgentes

De acuerdo con lo que adelantó en una conferencia matutina, incorporará nuevos "vivas" para reconocer a más mujeres que participaron en la historia del país.

El año pasado, en su primer Grito como presidenta de México, Sheinbaum pronunció 22 arengas ante un Zócalo lleno.

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Entre ellas destacó a heroínas de la Independencia como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina, además de reconocer a las mujeres indígenas.

La mandataria federal también cerró sus arengas con un "¡Viva México libre, independiente y soberano!", en un mensaje en el que puso énfasis en la defensa de la soberanía nacional.

El pasado viernes, durante su gira por el país, Sheinbaum adelantó que este año habrá nuevos "vivas" durante la ceremonia, aunque no reveló cuáles serán las nuevas heroínas que incorporará.

En Cancún, Quintana Roo, la Presidenta explicó que uno de sus objetivos es reconocer la participación de las mujeres en la historia de México y destacó nuevamente a Leona Vicario, Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina.

Sheinbaum resaltó particularmente la figura de Leona Vicario, a quien llamó "la Madre de la Patria", y recordó que fue la primera periodista mexicana y una de las mujeres que participaron en la lucha por la Independencia.

Programa musical y logística para la ceremonia en el Zócalo

La ceremonia de este lunes tendrá como escenario el Zócalo capitalino y contará con un programa musical previo al tradicional Grito de Independencia.

Las actividades comenzarán a las 20:00 horas con la presentación de José Alfredo Jiménez Medel.

A las 20:15 horas tocará Legado de Grandeza, mientras que a las 20:45 horas se presentarán tres ganadores del concurso México Canta.

Posteriormente, a las 21:45 horas, se contempla la presentación de Intocable, agrupación que será uno de los actos principales de la noche.

A las 22:50 horas comenzará la transmisión en cadena nacional, como parte de la ceremonia encabezada por Sheinbaum desde Palacio Nacional.

El Gobierno de la Ciudad de México también prevé afectaciones a la circulación en el primer cuadro del Centro Histórico debido a la concentración de personas. Los cierres viales se realizarán conforme aumente la afluencia hacia el Zócalo capitalino, por lo que se recomendó a la población tomar previsiones.

Asimismo, la estación Zócalo del Metro permanecerá cerrada durante las actividades de la noche.