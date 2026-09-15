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PVEM cedería candidaturas donde no tengan perfiles: Morquecho

Aseguró que mantienen abierta la posibilidad de competir en alianza con Morena y PT en 2027

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 15, 2026 01:49 p.m.
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Ignacio Segura Morquecho/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Ignacio Segura Morquecho/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aún no define con qué partidos competirá en San Luis Potosí en 2027 y condicionará cualquier alianza a la fuerza electoral y los perfiles que cada partido tenga en los municipios, informó el dirigente estatal, Ignacio Segura Morquecho.

      No obstante, dijo que las negociaciones con Morena y el PT podrían comenzar hasta noviembre o diciembre.

      Segura Morquecho reconoció que actualmente no existen negociaciones con sus actuales aliados ni con ninguna otra fuerza política en el estado, pese a que algunos partidos ya comenzaron sus procesos internos.

      "Yo creo que se han entregado buenas cuentas y hemos sido aliados respetuosos, yo creo que hay que ser equitativos en este proceso electoral para que las cosas puedan salir bien también en la elección (...) Sí podemos (ir solos) pero queremos que nos acompañe el mayor número de partidos que quieran un San Luis Potosí democrático y un San Luis Potosí incluyente", dijo.

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      La definición no se limitará a la gubernatura, pues el dirigente explicó que deberán revisarse municipio por municipio, los gobiernos que encabeza cada partido y los perfiles que tengan disponibles, además de las posiciones para diputaciones locales y federales.

      Incluso planteó que, donde alguna fuerza política no tenga un perfil trabajado, podría considerarse la candidatura del partido que sí cuente con una opción más viable.

      Para la gubernatura, Segura Morquecho reiteró que el PVEM tiene capacidad para competir solo, aunque mantiene abierta la posibilidad de sumar a otras fuerzas políticas. No obstante, rechazó adelantar en cuántos municipios podrían contender sin coalición, al señalar que primero deben conocer qué pretenden los demás partidos y qué condiciones pondrán sobre la mesa.

      El próximo 23 de septiembre, el Verde realizará su Asamblea Nacional, mientras que a nivel local continúa a la espera del calendario electoral para la presentación de precandidaturas.

      Segura Morquecho señaló que las candidaturas locales serán definidas mediante encuestas realizadas por tres encuestadoras nacionales; las federales serán determinadas por el partido a nivel nacional.

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