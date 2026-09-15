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Van por certificación obligatoria para motociclistas

La propuesta de Roberto García busca capacitar a conductores y reducir muertes de jóvenes en Zona Media y la Huasteca

Por Pulso Online

Septiembre 15, 2026 01:40 p.m.
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José Roberto García Castillo/Foto: Congreso SLP

José Roberto García Castillo/Foto: Congreso SLP

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      Ante los accidentes mortales que involucran principalmente a jóvenes, el diputado José Roberto García Castillo planteó establecer una certificación para conducir motocicletas en San Luis Potosí.

      El coordinador parlamentario de Morena anunció que buscará convertir la propuesta en una iniciativa durante el último año de la LXIV Legislatura. El proyecto también contemplaría revisar el uso de cascos certificados y reforzar la capacitación en seguridad vial.

      "Están perdiendo la vida todos los días. Yo lo observo en mi distrito y la gente me lo comenta; muchos, sobre todo jóvenes, pierden la vida en la Zona Media y en la Huasteca por accidentes relacionados con motocicletas", declaró.

      García Castillo explicó que la certificación tendría como objetivo garantizar que los motociclistas cuenten con conocimientos básicos de conducción y prevención de accidentes.

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      Otro punto sería la utilización correcta del casco. El legislador advirtió que algunos conductores usan equipos que no ofrecen protección suficiente o los llevan sin abrochar, lo que reduce su efectividad en caso de una caída o choque.

      "No queremos censurar ni afectar a la ciudadanía, pero sí es momento de que, como Estado y como Congreso, implementemos medidas para el uso correcto de la motocicleta", sostuvo.

      El diputado reconoció que estos vehículos representan una alternativa económica y cotidiana de transporte para miles de familias, por lo que aseguró que la propuesta no pretende restringir su utilización.

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      Como ejemplo del problema, mencionó un accidente ocurrido recientemente en Rioverde en el que estuvieron involucrados jóvenes. Sin embargo, no presentó estadísticas sobre el número de percances o fallecimientos registrados en el estado.

      También pidió a los ayuntamientos reforzar las acciones preventivas y llamó a madres y padres de familia a vigilar que adolescentes y jóvenes utilicen equipo de protección.

      La propuesta todavía deberá presentarse formalmente ante el Congreso y definir los requisitos de la certificación, la autoridad encargada de expedirla y su posible relación con la entrega de licencias para motociclistas.

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