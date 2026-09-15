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Limpian camellones de Salvador Nava y Camino al Aguaje

Cuadrillas municipales realizaron deshierbe, recolección de basura y mantenimiento de áreas verdes

Por Pulso Online

Septiembre 15, 2026 01:47 p.m.
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Limpian camellones de Salvador Nava y Camino al Aguaje
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      Cuadrillas del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento en los camellones de Camino al Aguaje y la avenida Salvador Nava Martínez, informó la Dirección de Servicios Municipales.

      En Camino al Aguaje, el personal efectuó labores de deshierbe, recolección de basura y retiro de residuos acumulados en el camellón central.

      Los trabajos también se extendieron a las áreas verdes de Salvador Nava, una de las vialidades con mayor circulación vehicular de la capital potosina.

      El titular de Servicios Municipales, Christian Azuara, señaló que las intervenciones forman parte del programa municipal Capital al 100, mediante el cual se atienden distintos espacios públicos de la ciudad.

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      El funcionario afirmó que estas labores se realizan de manera cotidiana para conservar la imagen urbana, aunque no precisó cuántos trabajadores participaron ni la extensión intervenida en ambas vialidades.

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