Gusano barrenador ya llegó a ganado de Sonora

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hermosillo, Son.- Autoridades de Sonora activaron un operativo sanitario de contención tras confirmarse el primer caso de gusano barrenador del ganado en la entidad, detectado en un bovino de la comunidad de Munihuasa, perteneciente al municipio de Álamos.

El punto donde fue localizado el animal se encuentra a unos 17 kilómetros de los límites con Chihuahua, informó el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Juan González Alvarado.

De acuerdo con las autoridades, el caso fue reportado por un productor de la región, lo que permitió activar los protocolos sanitarios para evitar la dispersión de la plaga.

Como parte de las primeras medidas, fueron liberados 360 mil ejemplares de mosca estéril en los alrededores del sitio donde se detectó el caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La estrategia continuará con nuevas liberaciones, mientras personal especializado de autoridades estatales y federales mantiene labores de vigilancia.

Además, se estableció un cerco sanitario en coordinación con organismos nacionales e internacionales y representantes del sector ganadero.

Dentro de un radio de 20 kilómetros alrededor del punto de detección, las autoridades ordenaron tratamientos preventivos para el ganado adulto y para los becerros recién nacidos.