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Gutiérrez Müller desafía a Elon Musk por etiqueta en X

La plataforma puso un mensaje en su cuenta por actividad inusual

Por El Universal

Marzo 21, 2026 01:27 p.m.
A
Gutiérrez Müller desafía a Elon Musk por etiqueta en X

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller lanzó un reto al empresario y dueño de la red social X, Elon Musk, para desaparecer su cuenta.

La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador mostró en X un mensaje que le señaló que se detectó "actividad inusual".

"Hemos aplicado temporalmente una etiqueta a tus publicaciones para reducir su visibilidad durante un breve periodo. Por ejemplo, podrían aparecer con menos frecuencia en las recomendaciones, las respuestas o las secciones de tendencias", indicó la red social a la escritora.

En respuesta, Gutiérrez Müller respondió a Musk que "ni siquiera" usa X: "Solo de vez en cuando- y me mandas este mensaje- 'menor visibilidad', ja, ja, ja...

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"¡Es lo que haces con las cuentas que no te convienen políticamente! Adelante, haz desaparecer mi cuenta si quieres. ¡Hazlo!", expresó.

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