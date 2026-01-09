"Hablaremos con Trump si es necesario: Sheinbaum

Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró que "vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "es parte de su manera de comunicar".

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en Acapulco, Sheinbaum Pardo indicó que se estrechará la comunicación con Estados Unidos y que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente contactarse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Comentó que en la plática que tuvo el jueves con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo que "con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México".

"Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, consideramos que es parte de su manera de comunicar. Pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera tener contacto directo con el secretario del Departamento de Estado.

"Y si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación, en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones (...)", dijo la Mandataria federal.

"Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México (...)", agregó.

Indicó que con Lula dio seguimiento a la visita de empresarios y de funcionarios que vinieron a nuestro país.

"Me invitó a que fuera a Brasil en mayo, le dije que lo íbamos a evaluar", señaló.