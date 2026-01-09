logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

MARICARMEN ¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Hablaremos con Trump si es necesario: Sheinbaum

Indicó que se estrechará la comunicación con Estados Unidos

Por El Universal

Enero 09, 2026 10:11 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró que "vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "es parte de su manera de comunicar".

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en Acapulco, Sheinbaum Pardo indicó que se estrechará la comunicación con Estados Unidos y que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente contactarse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Comentó que en la plática que tuvo el jueves con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo que "con el presidente Trump tenemos un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad con México".

"Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, consideramos que es parte de su manera de comunicar. Pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera tener contacto directo con el secretario del Departamento de Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra cárteles en México

Acusa al crimen de dirigir México y propone acciones militares; México rechaza intervención

"Y si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación, en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones (...)", dijo la Mandataria federal.

"Vamos a estrechar la comunicación, por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado. Hace dos o tres días, el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México (...)", agregó.

Indicó que con Lula dio seguimiento a la visita de empresarios y de funcionarios que vinieron a nuestro país.

"Me invitó a que fuera a Brasil en mayo, le dije que lo íbamos a evaluar", señaló.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hablaremos con Trump si es necesario: Sheinbaum
Hablaremos con Trump si es necesario: Sheinbaum

"Hablaremos con Trump si es necesario: Sheinbaum

SLP

El Universal

Indicó que se estrechará la comunicación con Estados Unidos

Dan prórroga para investigaciones por acoso a Sheinbaum
Dan prórroga para investigaciones por acoso a Sheinbaum

Dan prórroga para investigaciones por acoso a Sheinbaum

SLP

El Universal

¿Qué autos no circulan por contingencia ambiental en CDMX?
¿Qué autos no circulan por contingencia ambiental en CDMX?

¿Qué autos no circulan por contingencia ambiental en CDMX?

SLP

El Universal

Extraditan a "El Marino" a México por homicidio de menor
Extraditan a "El Marino" a México por homicidio de menor

Extraditan a "El Marino" a México por homicidio de menor

SLP

El Universal

Es señalado como autor intelectual del asesinato de Alexander, ocurrido en Lázaro Cárdenas