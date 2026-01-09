Extraditan a "El Marino" a México por homicidio de menor

MORELIA, Mich.- Autoridades de Michoacán y del país tienen programado que, en el transcurso de este viernes, llegue a México, por extradición, José Luis Villalón Torres, "El Marino", presunto autor intelectual del asesinato de un menor de 16 años, perpetrado en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Autoridades estatales y de la federación indicaron que la extradición a México de José Luis Villalón Torres, es una de las acciones contundentes del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, ya que consideran a este sujeto, como uno de los prioritarios objetivos.

Lo anterior, debido a que también se le investigará en Michoacán y en el estado de Guerrero por su presunta participación con distintos grupos del crimen organizado.

Las fuentes consultadas indicaron que el traslado del Marino de Canadá (donde fue detenido) a México está programado para la tarde de este viernes.

Issis Nínive Ortíz Cortez, madre del Alexander, el menor de edad asesinado a tiros el 5 de junio del año 2023, se dijo agradecida en las actuaciones y el trabajo de investigación de la Fiscalía de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña y de la Fiscalía General de la República, cuyo titular es Ernestina Godoy Ramos.

Ello, para hacer posible, primero, la captura del presunto asesino de su hijo y, segundo, para llevarlo ante la justicia mexicana, donde también espera que se aplique todo el peso de la ley a quien también atentó en su contra, con explosivos, después de matar a su hijo.

"Como madre y como víctima, me atreví a denunciar y veo que valió la pena, porque confío en que este sujeto no va a gozar de impunidad, porque así me lo han demostrado la FGE y la FGR. Ahora, el trabajo lo tendrá un juez en sus manos, para que El Marino, tenga un castigo ejemplar", expresó a EL UNIVERSAL, Issis Nínive Ortíz.

La madre de Alexander y empresaria consideró que "el Plan Michoacán, con esto, me demostró que va en serio contra los delincuentes, porque te repito: aunque nunca va a desaparecer el dolor de una madre que perdió a su hijo de esta manera tan alevosa y cobarde, me queda el consuelo que este hombre va a pagar por lo que hizo y no va a volver a hacerle daño a otra familia".

Antecedentes

"El Marino" está acusado de ordenar el homicidio de Alexander, un estudiante de bachillerato muerto a tiros el 5 de junio del año 2023 en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Ese día, la víctima y su mamá se encontraban afuera de su casa, a bordo de una camioneta, cuando fue herido por disparo de arma de fuego, durante un ataque armado.

El adolescente fue trasladado por su mamá y un vecino a un hospital de esa ciudad portuaria, pero, horas después, perdió la vida.

Los hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, donde se integró la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba de la posible participación de José Luis Villalón en el delito.

Un juez emitió la orden de aprehensión en su contra, por lo que la FGE emitió un acuerdo de recompensa, a quien proporcionara información que ayudara en la ubicación del presunto responsable.

La Unidad de Asistencia Jurídica Internacional de la FGE realizó también la solicitud de una Notificación Roja y Alerta Migratoria ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para ubicar y detener a El Marino, con fines de extradición.

El 25 de marzo del año pasado, la Fiscalía fue informada de la ubicación y posterior detención del investigado en Canadá, por lo que inició el proceso de traslado con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de FGR.

Así era Alexander

Alexander, estudiante de bachillerato, apenas tenía 16 años, cuando el 5 de junio del año 2023, dos sujetos encapuchados a bordo de una motocicleta le asestaron tres tiros: dos en la cabeza y uno en el pecho, por debajo del hombro.

Alexander estudiaba su bachillerato en el Colegio Belisario Domínguez de la ciudad de Lázaro Cárdenas, platica, Issis Nínive Ortíz Cortez, madre del menor.

El sueño del adolescente era graduarse como ingeniero en Logística. Era amante de la música y en especial de Peso Pluma, cantante favorito, al que le copió el corte de cabello.

También gustaba de las hamburguesas, de las alitas de pollo y de la Morisqueta, un platillo regional michoacano, hecho a base de arroz cocido, frijoles y salsa roja.

Issis describe a su hijo como, cariñoso, pacífico y que una persona muy humana con sus amigos, además que amaba a los animales.

"Además nos ayudaba en la empresa de transporte de carga federal, donde hacía mandados, lavaba los camiones y otras tareas que se requerían", agrega.

Tras más de 2 años de que le arrebataran la vida a su hijo y que posteriormente atentaran en su contra una carga explosivos colocada en un vehículo particular, ahora, Issis, cree que ha valido la pena la espera de tantos meses, "porque confío en la FGE y en la FGR, de que se hará justicia", sostiene.

Reunión bilateral

Este jueves, autoridades de los gobiernos, estatal y federal, así como representantes diplomáticos de Canadá, sostuvieron una reunión privada para fortalecer la cooperación bilateral.

"Junto con representantes del gobierno del estado y federal, sostuvimos una reunión de trabajo con funcionarios de la Embajada de Canadá en México, en la que revisamos diversos temas de interés común para fortalecer la cooperación bilateral", informó en sus redes sociales, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Torres Piña, indicó, que durante el encuentro, dialogaron sobre mecanismos de colaboración institucional, intercambio de buenas prácticas y coordinación en asuntos estratégicos que contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho, la procuración de justicia y la seguridad.