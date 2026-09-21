Hackean base de datos de Aeroméxico
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México alertó este domingo de una posible exhibición de datos personales en un sistema que estaría presuntamente vinculado con la aerolínea mexicana Aeroméxico, luego de haber realizado un monitoreo activo forense de incidentes de seguridad.
En un comunicado, la dependencia federal advirtió de la localización de una publicación en la aplicación de Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario, del que no reveló el nombre, ofrece supuestamente una base de datos atribuible a la aerolínea más grande del país, en flota y número de destinos.
La base de datos cuenta con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluyen nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.
Aeroméxico emitió un comunicado en el que afirmó tener conocimiento de publicaciones acerca de la supuesta base de datos de clientes de la compañía y que estaba siendo ofrecida a terceros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mencionó que, con base en la información disponible, "no hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards".
no te pierdas estas noticias
Coparmex advierte que cambios del INE generan dudas sobre elección
El Universal
Coparmex destaca la importancia de mecanismos claros para garantizar legalidad e imparcialidad en elecciones.
Magistrado Fuentes Barrera propone verificar observadores electorales
El Universal
La propuesta busca proteger la imparcialidad de la observación electoral en el proceso 2026-2027.
Sara Carter advierte a políticos ligados a cárteles de drogas
El Universal
La administración Trump apoya esfuerzos de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico y pide mayor acción.