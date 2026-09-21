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Hackean base de datos de Aeroméxico

Por EFE

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Hackean base de datos de Aeroméxico
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      Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México alertó este domingo de una posible exhibición de datos personales en un sistema que estaría presuntamente vinculado con la aerolínea mexicana Aeroméxico, luego de haber realizado un monitoreo activo forense de incidentes de seguridad.

      En un comunicado, la dependencia federal advirtió de la localización de una publicación en la aplicación de Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario, del que no reveló el nombre, ofrece supuestamente una base de datos atribuible a la aerolínea más grande del país, en flota y número de destinos.

      La base de datos cuenta con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluyen nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

      Aeroméxico emitió un comunicado en el que afirmó tener conocimiento de publicaciones acerca de la supuesta base de datos de clientes de la compañía y que estaba siendo ofrecida a terceros.

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      Mencionó que, con base en la información disponible, "no hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards".

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