Hallan 3 cadáveres en Grutas Cacahuamilpa

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CHILPANCINGO, Gro.- La madrugada de este martes fueron hallados tres cadáveres, dos mujeres y un hombre, sobre la carretera del poblado Crucero de Grutas, municipio de Pilcaya.

De acuerdo con fuentes en la región, las dos mujeres eran madre e hija y junto con el hombre, eran trabajadores de la Grutas de Cacahuamilpa, uno de los atractivos turísticos de Pilcaya, pero también de Taxco.

El reporte policiaco indica que, alrededor de la 1 de la mañana, los tres cadáveres fueron hallados tirados sobre la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal. Los tres cadáveres, según los reportes policiacos, tenían huellas de tortura.

El reporte indica que la madre y la hija tenían impactos de bala en la cabeza, mientras que el hombre en el cuerpo. Los tres estaban atados de las manos hacia atrás.

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Las tres víctimas fueron identificadas como Martina de 49 años; su hija, Ivana de 26 y Eliseo. Todos ellos eran pobladores de la comunidad de El Transformador.

Los tres habían sido reportados como desaparecidos desde un día antes.

El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa son administradas por un consejo integrado por pobladores de las comunidades Las Grutas, Crucero de Grutas y El Transformador que forman parte de Pilcaya y Taxco.

Desde 2001 son administradas por los pobladores, después de una lucha de las comunidades.

Las grutas reciben a miles de turistas al año, la mayoría de los visitantes primero llegan a Taxco y desde ahí se trasladan.

Desde hace más de una década, Taxco está sumido en una crisis de violencia, pero sobre todo de extorsión. Durante este tiempo, la organización criminal La Familia Michoacana ha impuesto una cuota a casi todos los productos y también ha establecido el control de la distribución de los productos básicos.