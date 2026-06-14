Hallan cuerpo en auto, en Tijuana

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Tijuana, BC.- El hallazgo de un cadáver humano en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo estacionado en las inmediaciones del estadio, donde entrena la selección de Irán para el Mundial 2026, volvió a colocar a la ciudad de Tijuana en el foco de la atención internacional, en medio de la presencia de equipos y aficionados de distintos países.

El cuerpo fue localizado en el maletero de una camioneta con placas de California, abandonada en el estacionamiento de un supermercado situado frente al Estadio Caliente, sede de los entrenamientos del combinado iraní durante su estancia en la ciudad fronteriza con EU.

De acuerdo con las autoridades locales, el cadáver se encontraba envuelto en una bolsa negra y presentaba huellas de violencia.

La localización del cuerpo ocurrió después de que personas que frecuentan la zona reportaran un fuerte olor proveniente del vehículo, que aparentemente llevaba varios días estacionado.

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El caso atrajo atención debido a la cercanía con uno de los puntos más vigilados de la ciudad, donde se encuentra el centro de entrenamiento de la selección iraní que participa en el Mundial.

El caso también reavivó el debate sobre los desafíos de seguridad que enfrenta Tijuana, una de las principales ciudades de la frontera entre México y EU.

Con una población superior a los dos millones de habitantes y una intensa dinámica migratoria y comercial, la ciudad suele atraer la atención internacional por su relevancia estratégica, pero también por los episodios de violencia que ocupan titulares fue.