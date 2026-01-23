Harfuch dice que la gente "está feliz" por captura de "El Botox"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la gente "está feliz" por la reciente detención de César Arellano Sepúlveda "El Botox" en Michoacán.

"Recibimos cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención pues es una persona que extorsionaba, no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino a una gran parte del pueblo.

"Relacionado con homicidios, extorsiones, hasta robo de vehículo", dijo García Harfuch en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz.

El secretario de Seguridad descartó que el grupo delincuencial que encabezaba "El Botox" tenga una base social, ante bloqueos registrados en Michoacán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Más que una base social, son delincuentes del mismo grupo, que sí hicieron algunas quemas de vehículos, pero fueron controlados de inmediato por Guardia Nacional y Policía Estatal de Michoacán", dijo.

El titular de la SSPC destacó que hubo "una respuesta muy oportuna" de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para acudir a las carreteras donde se iniciaron bloqueos.

"Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas, delincuentes que trabajan para ellos; en este caso fueron quienes quemaron los vehículos", enfatizó.