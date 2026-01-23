logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Nahle afirma que Veracruz se está desendeudando

La gobernadora destacó disciplina financiera, refuerzo en seguridad y crecimiento económico

Por El Universal

Enero 23, 2026 08:31 a.m.
A
Nahle afirma que Veracruz se está desendeudando

"Estamos desendeudando Veracruz", aseguró la gobernadora por Morena, Rocío Nahle.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, Nahle afirmó que "hemos actuado con una adecuada disciplina financiera".

Tras haber participado en el gabinete de Seguridad, la mandataria estatal agradeció a la presidenta por el despliegue y apoyo en la huasteca veracruzana, tras las lluvias de octubre pasado que dejaron miles de personas afectadas.

"Este 2026 será de un fuerte empuje y crecimiento en diferentes sectores", declaró Nahle.

Indicó que el tema de seguridad es prioritario para el estado, por lo que se implementan los cuatro ejes de la estrategia. "Apoyamos la consolidación de la Guardia Nacional", dijo al destacar diversas acciones como la construcción de un C5 en Coatzacoalcos y la adquisición de equipos tácticos, patrullas, cámaras y capacitación.

También mencionó trabajos en la identificación de elementos óseos.

Rocío Nahle se sumó a la "fiesta del Mundial" y resaltó el desarrollo económico del estado bajo el Plan México.

